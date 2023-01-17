Хмельники
Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Уголовное дело по обвинению крестьянина деревни Хмельники Копнинской волости Н. Клементьева в самоуправстве по отношению своего сына И. П. Клементьева. 1898 г. // Гос. ар Показать все
Административное дело по жалобе крестьянина деревни деревни Хмельники Копнинской волости Н. К. Кузнецова на постановление Земского начальника четвертого участка от 23 дек Показать все
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Хмельники Копнинской волости Д. В. Коршунова к брату Г. В. Коршунову об усадьбе. 1902 г. // Гос. архив Ярославской области в Показать все
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Хмельники Копнинской волости А. М. Ананьина к крестьянину В. Лукьянову о сломке дома с двором. // Гос. архив Ярославской обла Показать все
Гражданское дело по иску общества крестьян деревни Хмельники Копнинской волости с крестьян Ф. И. Ражева 14 руб. и М. И. Назарова 6 руб. за пользование усадьбами. 1905 г. Показать все
Уголовное дело по обвинению крестьянина деревни Хмельники Копнинской волости И. Н. Шоренкова по 161 и 68 статьях, установленных о наказаниях. 1906 г. // Гос. архив Яросла Показать все
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Хмельники Копнинской волости В. Л. Левушкина и М. И. Шоренкова к крестьянину И. И. Серякову о сломке дома. 1906 г. // Гос. ар Показать все
Уголовное дело по обвинению крестьянина деревни Хмельники Копнинской волости М. Аверьянова в самоуправстве против крестьянина П. А. Назарова. 1907 г. // Гос. архив Яросла Показать все
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Хмельники Копнинской волости А. Назарова к односельчанину М. Аверьянову об усадьбе. // Гос. архив Ярославской области в г. Ро Показать все
Административное дело по жалобе крестьянки деревни Хмельники Копнинской волости П. М. Лозихиной на не правильное действие Копнинского волостного старшины по сломке амбара Показать все
Дело по прошению крестьянина Копнинской волости деревни Хмельники, И. Ф. Слепнева о желании его приобрести из казенной Половецко-Купанской дачи Плещеевского лесничества и Показать все
Дело об учреждении особого надзора полиции над крестьянином деревни Хмельники Копнинской волости Переславского уезда Никифором Ивановичем Корольковым, проживающим в Борис Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3827Хмельники, д. каз.при колодцах.181042137139Показать скан
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4454Хмельники деревня447671402012
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4250Хмельникидеревня56°53'с.ш.38°39'в.д.O-37-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78632455451д Хмельникидеревня