Населенное место

Галеново, ф. (графа Бутнева-Хрептовича), жит. 11 (7 м. 4 ж.), дес. 335, у. гор. 27 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Сморгонь 32 в.