Григорово
Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина дер. Григорово Байдаровской волости Никольского уезда М. Глебова о выдаче ему свидетельства на открытие трактирного заведения. 1877 г. // Гос Показать все
Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Григорова3519
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
968. Григоров, деревня бывшая государственная, при речке Куриловке, дворов 32, жителей 220, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34263Григороводеревня59°49'с.ш.45°31'в.д.O-38-008
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19630422143д Григороводеревня
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