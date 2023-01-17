деревня Задорье, деревня Задорье, Сонковский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Задорье

Сонковский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Кашинский уезд
6316Задорье, с. вл.при прудах и колодцах.5717168287Церковь православная 1. Завод 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Кашинский уезд, Литвиновская волость
585. Задорье, село бывшее владельческое, дворов 22, жителей 176, церковь православная, торжок

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Кашинский уезд, Лавровская волость
8Задорье351

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Сонковский район
129472Задорьесело57°50'37°21'O-37-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Сонковский муниципальный район, Пищалкинское сельское поселение
28651422131д Задорьедеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close