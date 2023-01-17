Белеутово
Ленинский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о противоправительственной деятельности, ведшейся среди односельчан крестьянином Подольского уезда, Домодедовской вол. дер. Белоутова, Николаем Яковлевым Мироновым ( Показать все
Переписка о кр. дер. Белеутово Домодедовской волости, Подольского у., Федоре Степанове Носове, обвин. в оскорблении царя. 1905 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд Показать все
По поводу преступной деятельности которую вел среди своих односельчан крестьянин дер. Белеутово, Домодедовской волости, Подольского уезда, Николай Яковлев Миронов 129 ст. Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О разрешении крестьянину деревни Белеутовой, Домодедовской волости Подольского уезда М. Т. Холоднову продать 3 десятин Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1135. Белеутово, деревня бывшая удельная, дворов 40, жителей 650
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Белоутово142Рязано-Уральская железная дорога, платформа Герасимова. 168
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
20587Белеутоводеревня55°30'с.ш.37°44'в.д.N-37-016
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46628155106д Белеутоводеревня
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