село Останино, село Останино, Алапаевское, Свердловская область (на 2019) — Familio

Останино

Алапаевское, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1863Останина большая, дер.при р. Нейве.1362292265292
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1864Останина малая (Подкорытова, Одина), дер.при р. Нейве.13721209197
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Монастырская волость
327. Останина, деревня бывшая владельческая, при реке Нейве, дворов 73, жителей 370, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Алапаевский район
51804Останиносело57°58'с.ш.61°57'в.д.O-41-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Алапаевское
65771000436с Останиносело
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