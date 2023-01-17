железнодорожная станция Кушавера, железнодорожная станция Кушавера, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Кушавера

Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Кушеверская волость
20Кушевера (пог.)3-го стана, 2-го зем. уч.Церковн. земля101017213882++церковная службаозеро Струг.Церковь, часовня, земская школа, волостное правление, ярмарка: 29 июня, 1 ноября.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Хвойнинский район
60111Кушавераж.-д.ст.(нп)58°52'00"34°41'00"O-36-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Дворищинское сельское поселение
49645419181ж/д ст Кушаверажелезнодорожная станция
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