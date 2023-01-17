деревня Мостаушка, деревня Мостаушка, Каменский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Мостаушка

Каменский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Ефремовский уезд
2093Каменная Нижняя, д. каз.при рч. Ситовке.252477247281
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Ефремовский уезд, Ситовская волость
580. Мостоушка (Н. Каменная), деревня бывшая государственная, при речке Ситов. Мечи, дворов 85, жителей 555

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Каменский район
7833Мостаушкадеревня53°18'с.ш.37°53'в.д.N-37-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Каменский муниципальный район, Архангельское сельское поселение
70624405276д Мостаушкадеревня
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