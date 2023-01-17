деревня Ильинка, деревня Ильинка, Перовская волость, Ростовский уезд (на 1901) — Familio

Ильинка

Перовская волость, Ростовский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Ильинка Перовской волости Ростовского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Александру Дмитриевичу и Николаю Александровичу Дмитриевы Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7153Ильинка (Макогоры, Новожилы), д. вл.при колодцах.301542018
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Перовская волость
д. ИльинкаIV. Годеновское общество3397Годеновский приход
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