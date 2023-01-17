агрогородок Черея, агрогородок Черея, Чашникский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Черея

Чашникский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Сеннинский уезд, Черейская волость
528. Черея, местечко бывшее владельческое, при озере Черейском, дворов 112, жителей 730, волостное правление, 3 церкви православных, церковь римско-католическая, 3 синаго Показать все

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Черейская волость
1Мест. Черея, в нем Черейское вол. пр. почт. трактеоз. Черейск. О. и Р. Милошам и Черейск. с. о. церк. земли42813411176Воскресен. Чер. и Успенск. прав. 11040
26Фол. ЧереяпочтовойпрудеКрест. поз. банку155Черейск. р.-кат. 1104

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Чашникский район, Лукомльский сельсовет
д Черея509

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Чашникский район, Лукомльский сельсовет
аг. Черея309
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