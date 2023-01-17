Черея
Чашникский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
528. Черея, местечко бывшее владельческое, при озере Черейском, дворов 112, жителей 730, волостное правление, 3 церкви православных, церковь римско-католическая, 3 синаго Показать все
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Мест. Черея, в нем Черейское вол. пр. почт. трактеоз. Черейск. О. и Р. Милошам и Черейск. с. о. церк. земли42813411176Воскресен. Чер. и Успенск. прав. 11040
26Фол. ЧереяпочтовойпрудеКрест. поз. банку155Черейск. р.-кат. 1104
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Черея509
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Черея309