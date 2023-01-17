деревня Никитское, деревня Никитское, Дорховская волость, Богородский уезд (на 1913) — Familio

Никитское

Дорховская волость, Богородский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
707Никитское (Горки), сц. вл.при ррч. Рудинке и Вольной.631430125124
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Дорховская волость
268. Никитское (Горки), сельцо бывшее владельческое, при речке Вольной, дворов 60, жителей 318, красильня. В ½ версты — в пог. Рудня в. првл. (уездный город в 63 верстах) Показать все

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Дорховская волость
С-цо Никитское (Горки тож)62¼1578Мелочная лавка.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close