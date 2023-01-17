деревня Усть-Вага, деревня Усть-Вага, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Усть-Вага

Виноградовский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Шенкурский уезд
2338Успенское (Устьважский погост), с.на лев. ст. р. Ваги.902270253250Церковь православ. 1. Сельское училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Устьважская волость
780. Устъважское (Устьвага, Морозово, Леховское, Ошурково), село бывшее удельное, при речке Ваге, дворов 59, жителей 472, 2-го стана квартира, церковь православная, почто Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Виноградовский район
107754Усть-Вагадеревня62°45'с.ш.42°50'в.д.P-38-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Виноградовский муниципальный район, Березниковское городское поселение
11614151131д Усть-Вагадеревня
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