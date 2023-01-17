Слободка
Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Гражданское дело по иску деревни Слободка Погостовской волости А. С. Еремина с брата Г. С. Еремина 35 руб. 1898 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 25 Показать все
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Слободка Погостовской волости И. Я. Фадеева к дяде М. Ф. Бакову об усадьбе. 1907 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ро Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
335. Слободка (Вакшинская), при речке Каменке, дворов 20, жителей 123, школа, лавка, дегтярный завод
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4600Слободка деревня17525118233
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
388312Слободкадеревня56°53'с.ш.39°06'в.д.O-37-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78632455596д Слободкадеревня
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