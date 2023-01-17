деревня Слободка, деревня Слободка, Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Слободка

Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Гражданское дело по иску деревни Слободка Погостовской волости А. С. Еремина с брата Г. С. Еремина 35 руб. 1898 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 25 Показать все
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Слободка Погостовской волости И. Я. Фадеева к дяде М. Ф. Бакову об усадьбе. 1907 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ро Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Переславский уезд, Троицкая волость
335. Слободка (Вакшинская), при речке Каменке, дворов 20, жителей 123, школа, лавка, дегтярный завод

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Погостовская волость
4600Слободка деревня17525118233

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Переславский район
388312Слободкадеревня56°53'с.ш.39°06'в.д.O-37-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Переславский муниципальный район, Пригородное сельское поселение
78632455596д Слободкадеревня
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