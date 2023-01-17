село Усть-Бюр, село Усть-Бюр, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019) — Familio

Усть-Бюр

Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Хакасия, Усть-Абаканский район
563593Усть-Бюрсело53°50'00"90°14'00"N-46-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Хакасия, Усть-Абаканский муниципальный район, Сельское поселение Усть-Бюрский сельсовет
95630465101с Усть-Бюрсело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close