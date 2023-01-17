деревня Загайки, деревня Загайки, Сребрянская волость, Прилукский уезд (на 1900) — Familio

Загайки

Сребрянская волость, Прилукский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Прилукский уезд
3548Загайки, д. вл. и каз.при колодцах.411130281291
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Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Прилукский уезд, Сребрянская волость
3.0Загайки деревняСребрянское козаков1406610151429
3.0Загайки деревняСребрянское казенных крестьян1401717455751108
3.0Загайки деревняЗагайковское крестьян собственников 1-ое1408787168299267566
3.0Загайки деревняПодольское крестьян собственников 2-ое140101017374279
3.0Загайки деревняПодольское крестьян собственников 3-ье140558141529
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