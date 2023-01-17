Загайки
Сребрянская волость, Прилукский уезд (на 1900)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3548Загайки, д. вл. и каз.при колодцах.411130281291Показать скан
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
3.0Загайки деревняСребрянское козаков14066—10151429
3.0Загайки деревняСребрянское казенных крестьян1401717—455751108
3.0Загайки деревняЗагайковское крестьян собственников 1-ое1408787—168299267566
3.0Загайки деревняПодольское крестьян собственников 2-ое1401010—17374279
3.0Загайки деревняПодольское крестьян собственников 3-ье14055—8141529