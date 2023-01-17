Мостовский
Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- хутор
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1712Мостовский.при урочище Ольхах.28—89200237Показать скан
Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2721Мостовский хутор, Глазуновской станицы, при ур. Родниках1514185462482Хуторское правление, старообядческий молитвенный дом, школа грамотности, пар. вальц. мельн.701229
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
14979Мостовскийхутор49°45,0' с.ш.42°55,0' в.д.M-38-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18650456126х Мостовскийхутор