деревня Зеленово, деревня Зеленово, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Зеленово

Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о крестьянине Вологодской губернии Кадниковского уезда Верхнераменской вол. дер. Зеленова Харичеве Михаиле Дмитриевиче, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4203Зеленово, д. разновед.при р. Уфтюге.12070257
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Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Верхнераменская волость
1410ЗеленовоКуликовск.АчевскийГодюйкова1065163842
15ЗеленовоУгольскоеАчевскийсвободные хлебопашцы1065132532

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Усть-Кубинский район
274527Зеленоводеревня60°05'с.ш.39°17'в.д.P-37-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Усть-Кубинский муниципальный район, Богородское сельское поселение
19648408201д Зеленоводеревня
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