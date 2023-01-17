Атрякле
Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1870Атрекли, деревня.при ключе Атрекли.2812140375377Б. — Мечеть 1. Мельниц водяных 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1231. Атрякли, деревня бывшая государственная, при речке Атряклинке, дворов 146, жителей 745, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
2Атрякли, д., прос. дор., при реч. Таш-Илга, мечеть, х.-з, маг., 4 бак. лав., кузн., 3 мел.3012209585466Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
158712Атрякледеревня55°28'53°21'N-39-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92640404101д Атрякледеревня
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