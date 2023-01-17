деревня Атрякле, деревня Атрякле, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Атрякле

Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
1870Атрекли, деревня.при ключе Атрекли.2812140375377Б. — Мечеть 1. Мельниц водяных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Поисевская волость
1231. Атрякли, деревня бывшая государственная, при речке Атряклинке, дворов 146, жителей 745, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Поисевская волость
2Атрякли, д., прос. дор., при реч. Таш-Илга, мечеть, х.-з, маг., 4 бак. лав., кузн., 3 мел.3012209585466Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Мензелинский район
158712Атрякледеревня55°28'53°21'N-39-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Мензелинский муниципальный район, Атряклинское сельское поселение
92640404101д Атрякледеревня
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