посёлок Тригуляй, посёлок Тригуляй, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Тригуляй

Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
128Трегуляев (Предтеченский), мон.при р. Цне.1020122Церковь православная 1.
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129Трегуляевская, сл. каз.при р. Цне.102052723
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Тамбовский район
290042Тригуляйпосёлок52°39'41°31'N-37-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Тамбовский муниципальный район, Сельское поселение Бокинский сельсовет
68640417111п Тригуляйпоселок
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