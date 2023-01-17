село Гамицы, село Гамицы, Осинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Гамицы

Осинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4070Гамицы, сел.при рч. Сидяхе.128692302312Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Устиновская волость
1401. Гамицы, село бывшее удельное, при речке Сидяхе, дворов 123, жителей 752, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Осинский район
346764Гамицысело57°13'00"55°32'00"O-40-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Осинский муниципальный район, Крыловское сельское поселение
57640422121с Гамицысело
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