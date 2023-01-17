село Новое Павшино, село Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Новое Павшино

Дубенский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Новый Павшин Першинской вол. Алексинского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 203.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Новый Павшин Першинской вол. Алексинского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 204.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Алексинский уезд
607Новый Павшин, с. вл.при р. Упе.282090395369Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Алексинский уезд, Першинская волость
126. Нв. Павшин, село бывшее владельческое, при речке Упе, дворов 112, жителей 672, церковь православная, 2 лавки, 4 постоялых двора, 2 ярмарки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Дубенский район
8344Новое Павшиносело54°15'с.ш.37°08'в.д.N-37-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Дубенский муниципальный район, Протасовское сельское поселение
70618440191с Новое Павшиносело
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