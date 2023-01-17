Новое Павшино
Дубенский муниципальный район, Тульская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Новый Павшин Першинской вол. Алексинского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 203.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Новый Павшин Першинской вол. Алексинского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 204.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
607Новый Павшин, с. вл.при р. Упе.282090395369Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
126. Нв. Павшин, село бывшее владельческое, при речке Упе, дворов 112, жителей 672, церковь православная, 2 лавки, 4 постоялых двора, 2 ярмарки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8344Новое Павшиносело54°15'с.ш.37°08'в.д.N-37-063
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70618440191с Новое Павшиносело