станица Нефтяная, станица Нефтяная, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Нефтяная

Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Закубанский уезд
4658Нефтяный поселокна левом берегу р. Туко776459294213великороссыправославныеМолитвенный дом 1. Школа мужская 1. Бакалейная лавка 1, питейное заведение 1. Водяная мукомольная мельница 1.По притоку рр. Пшехи и Туко

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Апшеронский район
159388Нефтянаястаница44°23'00"39°39'00"L-37-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Апшеронский муниципальный район, Нефтегорское городское поселение
3605157106ст-ца Нефтяная#Н/Д
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