деревня Чурилово, деревня Чурилово, Тотемский уезд, Вологодская губерния (на 1859) — Familio

Чурилово

Тотемский уезд, Вологодская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о самовольной сдирке береста в Нижестановской даче крестьянином деревни Чурилово Пятовской волости Дмитрием Елисеевым. 1872 г. // Гос. архив Вологодской области. Фон Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9847Чурилово, д. каз.при руч. Чурилове.17½74½104640
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