Красноречка
Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1875 г. По ходатайству доверенным крестьян собственников Уфимской губернии Белебеевского уезда Елизаветинской волости селения Е Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
680Екатериновка, деревня.при рч. Красной.192043199166Р. — Мельница водяная.Показать скан
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
7Екатериновка (Красная речка), д. при рч. Красной, на прос. дор., зем. учил., 2 хл.-зап. маг., бак. лав.17996321330Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
303742Красноречкадеревня54°15'26"54°01'26"N-40-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80609413106д Красноречкадеревня