деревня Красноречка, деревня Красноречка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Красноречка

Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1875 г. По ходатайству доверенным крестьян собственников Уфимской губернии Белебеевского уезда Елизаветинской волости селения Е Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
680Екатериновка, деревня.при рч. Красной.192043199166Р. — Мельница водяная.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Елизаветинская волость
7Екатериновка (Красная речка), д. при рч. Красной, на прос. дор., зем. учил., 2 хл.-зап. маг., бак. лав.17996321330Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Белебеевский район
303742Красноречкадеревня54°15'26"54°01'26"N-40-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Белебеевский муниципальный район, Сельское поселение Анновский сельсовет
80609413106д Красноречкадеревня
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