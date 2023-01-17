деревня Пановка, деревня Пановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Пановка

Николаевский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Канадейская волость
915. Пановка, деревня бывшая удельная, при речке Сызране, дворов 80, жителей 571

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Николаевский район
751953Пановкадеревня53°13'с.ш.47°27'в.д.N-38-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Николаевский муниципальный район, Головинское сельское поселение
73625425131д Пановкадеревня
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