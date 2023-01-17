село Куроедово, село Куроедово, Корсунский уезд, Симбирская губерния (на 1886) — Familio

Куроедово

Корсунский уезд, Симбирская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
958Спаское (Куроедово), с. вл.при рч. Малом Урене.2060125395440Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Уренско-Карлинская волость
642. Спасское Куроедово, село бывшее владельческое, при речке Урене, дворов 109, жителей 548, церковь православная
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