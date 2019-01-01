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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О рабочем крестьянине Клинского уезда, Новинской волости, деревни ВахониноЙ, Николае Иванове Ануфриеве по признакам преступления, предусмотренного 129 ст. угол. улож. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3545Вахонина, д. каз.при колодцах.371285243232Церковь православная 1. Ярмарка.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
642. Вахонино, деревня бывшая государственная, при речке Панике, дворов 86, жителей 545, 3 лавки
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Вахонино 35315110
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
110883Вахонинодеревня56°36'36°37'O-37-122
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28630404101д Вахонинодеревня