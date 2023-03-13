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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об освобождении крестьян с. Богородское Богородской волости Вологодского уезда от уплаты оброчной недоимки. 1884–1897 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ризоположенской Богородской церкви. Список архивных де Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1689Богородское, с. вл.при рч. Нурде.1842356580Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
35. Богородское, село бывшее государственное, дворов 28, жителей 186, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная. В 2 верстах — Покровский Пур Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Богородское4242622948010731061213413
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
54БогородскоеБогородское.Богородскийгосударственные184348480
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Богородское274425селоРусские3979111190
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Богородское (СС.,скков,кред. т-во,колхоз,шк. I ст.,телефон,торг. зав.) 680селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.3939
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
32973Богородскоедеревня59°05'с.ш.39°42'в.д.O-37-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620484136д Богородскоедеревня