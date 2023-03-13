деревня Богородское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Богородское

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об освобождении крестьян с. Богородское Богородской волости Вологодского уезда от уплаты оброчной недоимки. 1884–1897 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ризоположенской Богородской церкви. Список архивных де Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1689Богородское, с. вл.при рч. Нурде.1842356580Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Богородская волость
35. Богородское, село бывшее государственное, дворов 28, жителей 186, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная. В 2 верстах — Покровский Пур Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Богородская волость
село Богородское4242622948010731061213413

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Богородская волость
54БогородскоеБогородское.Богородскийгосударственные184348480

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Тошне-Емская волость
Богородское274425селоРусские3979111190

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Емский сельсовет
Богородское (СС.,скков,кред. т-во,колхоз,шк. I ст.,телефон,торг. зав.) 680селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.3939

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
32973Богородскоедеревня59°05'с.ш.39°42'в.д.O-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Спасское сельское поселение
19620484136д Богородскоедеревня

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