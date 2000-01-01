село Талап, село Талап, Жезказганская городская администрация, Улытауская область (на 2022) — Familio

Талап

Жезказганская городская администрация, Улытауская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Улытауская область, Жезказганская городская администрация, Талапский сельский округ
село ТалапТалап а.621049100
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