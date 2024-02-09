деревня Адамово, деревня Адамово, Усвятский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Адамово

Усвятский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Велижский уезд
Адамово26Вар., Анна и Мар. Фед. Меллер-Закомельския14540

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Велижский уезд, Церковищенская волость
66АдамовоимениеУсвячь, рекаЦерковищенского, православногоИ. Маркевичу и др. , крест. , прав.5

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Усвятский район
61168Адамоводеревня55°57'с.ш.30°53'в.д.N-36-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Усвятский муниципальный район, Сельское поселение Церковищенская волость
58658463106д Адамоводеревня
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