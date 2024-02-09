деревня Андронниково, деревня Андронниково, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Андронниково

Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Тихвинский уезд, Лукинская волость
1Андрониково (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Андрониковского535614816331189151земледелиеТихвинский почтовый трактррека Паша и Пяльица.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район
15360Андронниководеревня59°57'34°28'O-36-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение
41645477106д Андронниководеревня
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