село Овчинниково, село Овчинниково, Косихинский муниципальный район, Алтайский край (на 2019) — Familio

Овчинниково

Косихинский муниципальный район, Алтайский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Письмо от учителя Овчинниковской МВД школы И.Н. Лоёк в Общество содействия устройству сельских библиотек с благодарностью за выписанную газету «Сибирская жизнь» и журнал Показать все
Письмо от учителя Овчинниковской МВД школы И.Н. Лоёк в Общество содействия устройству сельских библиотек с просьбой о пополнении имеющейся библиотеки книгами, 1910 г. Ист Показать все
Письмо от учителя Овчинниковской МВД школы И.Н. Лоёк в Общество содействия устройству сельских библиотек с просьбой прислать книги для чтения в училищную библиотеку, 2 ян Показать все
Сведения о бесплатной народной библиотеке в селе Овчинниковском Барнаульского уезда Томской губернии за 1912 г, 1913 г. Источник: Показать все
Письмо от учителя Овчинниковской МВД школы И.Н. Лоёк в Общество содействия устройству сельских библиотек с благодарностью за выписанную газету и сельскохозяйственный журн Показать все
Рапорт от учителя Овчинниковской МВД школы И.Н. Лоёк в Общество содействия устройству сельских библиотек с благодарностью за полученные книги, 16 ноября 1909 г. Источник: Показать все
Сведения о лице, заведующем бесплатной народной библиотекой в селе Овчинниковском Косихинской волости Барнаульского уезда Томской губернии, 1916 г. Источник: Показать все
Сведения о бесплатной народной библиотеке в селе Овчинниковском Косихинской волости Барнаульского уезда Томской губернии за 1915 г, 1916 г. Источник: Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Барнаульский округ
755Овчинникова, д. зав.при рч. Бобровке.з. 51 л. 955245142141Почтовая станция.
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Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Барнаульский уезд, Косихинская волость
8Село Овчинниковское3906017236

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Алтайский край, Косихинский район
151761Овчинниковосело53°13'84°29'N-45-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Алтайский край, Косихинский муниципальный район, Сельское поселение Контошинский сельсовет
1618430111с Овчинниково#Н/Д
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