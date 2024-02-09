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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Письмо от учителя Овчинниковской МВД школы И.Н. Лоёк в Общество содействия устройству сельских библиотек с благодарностью за выписанную газету «Сибирская жизнь» и журнал Показать все
Письмо от учителя Овчинниковской МВД школы И.Н. Лоёк в Общество содействия устройству сельских библиотек с просьбой о пополнении имеющейся библиотеки книгами, 1910 г. Ист Показать все
Письмо от учителя Овчинниковской МВД школы И.Н. Лоёк в Общество содействия устройству сельских библиотек с просьбой прислать книги для чтения в училищную библиотеку, 2 ян Показать все
Сведения о бесплатной народной библиотеке в селе Овчинниковском Барнаульского уезда Томской губернии за 1912 г, 1913 г. Источник: Показать все
Письмо от учителя Овчинниковской МВД школы И.Н. Лоёк в Общество содействия устройству сельских библиотек с благодарностью за выписанную газету и сельскохозяйственный журн Показать все
Рапорт от учителя Овчинниковской МВД школы И.Н. Лоёк в Общество содействия устройству сельских библиотек с благодарностью за полученные книги, 16 ноября 1909 г. Источник: Показать все
Сведения о лице, заведующем бесплатной народной библиотекой в селе Овчинниковском Косихинской волости Барнаульского уезда Томской губернии, 1916 г. Источник: Показать все
Сведения о бесплатной народной библиотеке в селе Овчинниковском Косихинской волости Барнаульского уезда Томской губернии за 1915 г, 1916 г. Источник: Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
755Овчинникова, д. зав.при рч. Бобровке.з. 51 л. 955245142141Почтовая станция.Показать скан
Список населённых мест Томской губернии на 1911 год
№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
8Село Овчинниковское3906017236
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
151761Овчинниковосело53°13'84°29'N-45-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
1618430111с Овчинниково#Н/Д