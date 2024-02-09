село Упша, село Упша, Оршанский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Упша

Оршанский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Яранский уезд
16865Покровское (Упша), с. каз.при рч. Упше.623176232254Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Яранский уезд, Ихтгальская волость
1488. Покровское (Упша), село бывшее государственное, при речке Упше, дворов 38, жителей 248, церковь православная, школа, торжки: 20-го июля и 1-го октября.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Оршанский район
218783Упшасело56°52'47°45'O-38-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Оршанский муниципальный район, Марковское сельское поселение
88640420162с Упшасело
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