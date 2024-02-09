село Заможное, село Заможное — Familio

Заможное

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд
1078Альт-Монталь (Старый Монталь), колон. нем. вед. попечит. комит.при рч. Куркулаке.533043209199Сельское училище. Кирпичный завод.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Пришибская волость
363. Альтмонталь, колония немцев, при речке Куркулаке, дворов 42, жителей 485, школа, кирпичный завод

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9608Заможнеселор-н Токмацькийсільрада Жовтнева
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