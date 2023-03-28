посёлок Канепи, посёлок Канепи, Kanepi vald, Põlva maakond (на 2022) — Familio

Канепи

Kanepi vald, Põlva maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Пылваский район, Канепиский сельсовет
поселок Канепи4254742

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Põlva maakond, Kanepi vald
Kanepi alevikalevik
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