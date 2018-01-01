село Топоры, Житомирська область (на 2018) — Familio

Топоры

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Сквирский уезд, Морозовская волость
1017. Топоры, село бывшее владельческое, при речке Ореховатце, дворов 173, жителей 1457, церковь православная, костел, школа, больница, питейный дом, лавка, свеклосахарны Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Киевская губерния, Сквирский уезд, Топоровская волость
местечко Топоры134186301511995653556111214127

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Сквирский уезд, Топоровская волость
Топоры село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7940Топориселоцентр сільської радир-н Ружинськийсільрада Топорівська

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