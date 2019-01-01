деревня Никольское, деревня Никольское, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Никольское

Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
1252Никольское (Астафьева), д. вл.при р. Кашме.462872830

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Никольско-Кашменская волость
846. Никольское (Шереметьево), село бывшее владельческое, при речке Кашме, дворов 565, жителей 3762, волостное правление (уездный город 55 в), церковь православная, школа Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Никольско-Кашменская волость
село Никольское 1 части«Пичаевская» п.-т. контора5512
село Никольское 2 части«Пичаевская» п.-т. контора5512
село Никольское 3 части«Пичаевская» п.-т. контора5512

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Гавриловский район
64700Никольскоедеревня53°01'42°24'N-38-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Гавриловский муниципальный район, Сельское поселение Осино-Гайский сельсовет
68603438106д Никольскоедеревня
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