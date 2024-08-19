село Новая Жуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Новая Жуковка

Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Волгский уезд
945Богородское (Новая Жуковка), с. вл.при родниках.602347178124Церковь православная 1. Фабрика суконная 1. Завод винокуренный 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Вольский уезд, Ново-Жуковская волость
427. Ново-Жуковское (Богородское), село бывшее владельческое, дворов 79, жителей 406, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, школа, земск Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район
43896Новая Жуковкасело52°19'с.ш.46°41'в.д.N-38-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Свободинское городское поселение
63606156146с Новая Жуковкасело

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