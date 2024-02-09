хутор Хвощеватый, хутор Хвощеватый, Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Хвощеватый

Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Палатовская волость
206. Хвощеватый, хутор бывший государственный, дворов 29, жителей 203, молитвенный дом
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