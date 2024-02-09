деревня Скоричи, деревня Скоричи, Кореличский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Скоричи

Кореличский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Еремичской волости

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Новогрудский уезд, Еремичская волость
499. Скоричи, деревня бывшая владельческая, при реке Уше, дворов 24, жителей 220, церковь православная клдб.

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Еремичская волость
Скоричи, деревня343754111416
Показать скан
Скоричи, имение824100376
Показать скан

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Кореличский район, Еремичский сельсовет
д Скоричи65

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Кореличский район, Еремичский сельсовет
д. Скоричи68
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close