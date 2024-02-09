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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
499. Скоричи, деревня бывшая владельческая, при реке Уше, дворов 24, жителей 220, церковь православная клдб.
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Скоричи, деревня343754111416Показать скан
Скоричи, имение824100376Показать скан
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Скоричи65
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Скоричи68