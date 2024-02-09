село Кулаково, село Кулаково, Тюменский муниципальный район, Тюменская область (на 2019) — Familio

Кулаково

Тюменский муниципальный район, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тюменский округ
3043Кулакова, д. каз.при р. Туре.1737265615720Часовня православная 1. Волостное правление.
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Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тюменский уезд , Троицкая волость
Гусельникова д., при р. Туре, на почт. тр.41119½½488
Кулаковское с., при р. Туре, на почт. тр.4101812511

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тобольская губерния, Тюменский округ, Троицкая волость
село Кулаковское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Тюменский район
191850Кулаковосело57°14'65°16'O-41-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, Тюменский муниципальный район, Кулаковское сельское поселение
71644440101с Кулаковосело
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