деревня Бужарово, деревня Бужарово, Истра, Московская область (на 2019) — Familio

Бужарово

Истра, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело об опеке над малолетними детьми Александром и Константином и имуществом умершего крестьянина Московской губ. Звенигородского уезда, Лучинской вол., с. Бужарова Ивана Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Звенигородский уезд
3110Бужарово, д. каз.при р. Истре.26680253303Церковь православная 1. Волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Звенигородский уезд, Лучинская волость
1037. Бужерово, село бывшее владельческое, при речке Истре, дворов 95, жителей 571, церковь православная, часовня, лавка, мастерск. козырьков.

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Звенигородский уезд, Лучинская волость
Село Бужарово29881042 чайных лавки, училище Воспитательного Дома и земское училище.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Истра
305969Бужароводеревня55°51'с.ш.36°48'в.д.N-37-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Истра
46733000167д Бужароводеревня
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