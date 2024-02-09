- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело об опеке над малолетними детьми Александром и Константином и имуществом умершего крестьянина Московской губ. Звенигородского уезда, Лучинской вол., с. Бужарова Ивана Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3110Бужарово, д. каз.при р. Истре.26680253303Церковь православная 1. Волостное правление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1037. Бужерово, село бывшее владельческое, при речке Истре, дворов 95, жителей 571, церковь православная, часовня, лавка, мастерск. козырьков.
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Бужарово29881042 чайных лавки, училище Воспитательного Дома и земское училище.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
305969Бужароводеревня55°51'с.ш.36°48'в.д.N-37-002
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46733000167д Бужароводеревня