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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян дер. Гаврилково Шопшинской волости Ярославского уезда о незаконном взимании подушных денег. 1864 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. О Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Гаврилково Шопшинской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещику Валериану Петровичу Курзакову. 1885–1896 гг. // Гос. Показать все
Дело о выкупе земли по с. Шопша и дер. Гаврилково Шопшинской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещице княгине Варваре Николаевне Урусовой. 1876– Показать все
Дело о выдаче ссуды ярового хлеба на посев из общественно-продовольственного капитала крестьянам Шопшинской вол., дер. Гаврилкова. 1914–1915 гг. // Гос. архив Ярославской Показать все
Дело об утверждении в правах наследства к земле крестьянина Шопшинской вол., дер. Гаврилкова Тихона Яковлевича Мореева. 1911–1913 гг. // Гос. архив Ярославской области. Ф Показать все
Дело по кассационной жалобе гр-ки дер. Гаврилово Шопшинской волости Курюкиной A. А. на постановление ВЗК о семейном разделе имущества. 1922 г. // Гос. архив Ярославской о Показать все
Дело по жалобе гр-н дер. Гаврилково Шопшинской волости на постановление Шопшинской ВЗК о покосе. 1922–1923 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Р-332. Опись 2. Дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
959Гаврилково, д. вл.при прудах и колодцах.271441110Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ГаврилковоXII. Шопшинское общество56577—Шопшинский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384846Гаврилководеревня57°25'с.ш.39°37'в.д.O-37-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78612490211д Гаврилководеревня