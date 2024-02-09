деревня Гаврилково, деревня Гаврилково, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Гаврилково

Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Шопшинской волости
Дело по жалобе крестьян дер. Гаврилково Шопшинской волости Ярославского уезда о незаконном взимании подушных денег. 1864 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. О Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Гаврилково Шопшинской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещику Валериану Петровичу Курзакову. 1885–1896 гг. // Гос. Показать все
Дело о выкупе земли по с. Шопша и дер. Гаврилково Шопшинской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещице княгине Варваре Николаевне Урусовой. 1876– Показать все
Дело о выдаче ссуды ярового хлеба на посев из общественно-продовольственного капитала крестьянам Шопшинской вол., дер. Гаврилкова. 1914–1915 гг. // Гос. архив Ярославской Показать все
Дело об утверждении в правах наследства к земле крестьянина Шопшинской вол., дер. Гаврилкова Тихона Яковлевича Мореева. 1911–1913 гг. // Гос. архив Ярославской области. Ф Показать все
Дело по кассационной жалобе гр-ки дер. Гаврилово Шопшинской волости Курюкиной A. А. на постановление ВЗК о семейном разделе имущества. 1922 г. // Гос. архив Ярославской о Показать все
Дело по жалобе гр-н дер. Гаврилково Шопшинской волости на постановление Шопшинской ВЗК о покосе. 1922–1923 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Р-332. Опись 2. Дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
959Гаврилково, д. вл.при прудах и колодцах.271441110
Показать скан

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Шопшинская волость
д. ГаврилковоXII. Шопшинское общество56577Шопшинский приход
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район
384846Гаврилководеревня57°25'с.ш.39°37'в.д.O-37-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Шопшинское сельское поселение
78612490211д Гаврилководеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close