село Петровцы, село Петровцы, Полтавська область (на 2018) — Familio

Петровцы

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
3068Петровцы, с. вл. и казач.при р. Хороле.12станов. кварт.32312731332Церковь православная 1. Сельское приходское училище. Завод 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Миргородский уезд
М. Слободка и с. Петровцы5Петр Берг11630
Г. Миргород и С. Петровцы8Татьяна Велецкая14835

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Петровская волость
668. Петровцы, село бывшее государственное и владельческое, при речке Хороле, дворов 385, жителей 2700, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь правосла Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Петровская волость
1.0Петровцы селоПетровское козаков12
1.0Петровцы село с №№ 2-6Петровское крестьян собственников 1-ое12141014334073

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Петровская волость
село Петровцы

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18823Петрівціселоцентр сільської радир-н Миргородськийсільрада Петрівцівська
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