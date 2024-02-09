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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3068Петровцы, с. вл. и казач.при р. Хороле.12станов. кварт.32312731332Церковь православная 1. Сельское приходское училище. Завод 1.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Миргородский уезд
М. Слободка и с. Петровцы5Петр Берг116—30
Г. Миргород и С. Петровцы8Татьяна Велецкая148—35
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
668. Петровцы, село бывшее государственное и владельческое, при речке Хороле, дворов 385, жителей 2700, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь правосла Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Петровцы селоПетровское козаков—12
1.0Петровцы село с №№ 2-6Петровское крестьян собственников 1-ое—121410—14334073
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Петровцы
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18823Петрівціселоцентр сільської радир-н Миргородськийсільрада Петрівцівська