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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
900Бычок (Бычек), слоб. каз.при рч. Бычке.17942815281509Церковь православная. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
354. Бычок, слобода бывшая государственная, при речке Бычке, дворов 703, жителей 3870, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, школа, почт Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Бычек5498слободаБычковскаго8714797
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Бычек
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7368Бычоксело50°01'с.ш.40°46'в.д.M-37-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20637408101с Бычоксело