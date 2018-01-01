село Рудка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Рудка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1940Рудчинские, хут. каз.при рч. Очепе.29861238240

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Китайгородская волость
287. Рудчанский, хутор бывший государственный, при речке Очепе, дворов 167, жителей 1000

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Китай-Городская волость
19.0Рудчанские хутораКитай-Городское воин. пос.7351922052666426401282

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-5000Рудкаселоцентр сільської радир-н Царичанськийсільрада Рудківська

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