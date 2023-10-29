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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4490Богоявленское, с. вл.при р. Лопасне и колодцах.30528119121Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1159. Богоявленское, село бывшее владельческое, при речке Лопасне, дворов 35, жителей 205, церковь православная, серебрянный завод
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Богоявленское31161940Земское училище, усадьба Давыдовой.
Имения при с. Богоявленском: А. А. Варгина, Т. П. Давыдовой 385станция Лопасня. 19—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
16890Богоявлениесело55°15'с.ш.37°11'в.д.N-37-027