село Ясеново Первое, село Ясеново Первое, Одеська область (на 2018) — Familio

Ясеново Первое

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Балтский уезд, Велико-Бобрикская волость
170. Ясинова, деревня бывшая государственная, при реке Кодыме, дворов 120, жителей 710, постоялый двор, питейный дом, 2 лавки, базар по вторникам

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17289Ясенове Першеселор-н Любашівськийсільрада Ясенівська
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