хутор Верхние Липки, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Верхние Липки

Фроловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Новогригорьевская станица
2328Липовский хутор, Новогригорьевск. ст., при буер. Липовск.180В общ. вл. стан.592601Хуторское правление, 1 церковь, школа43517435

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Фроловский район
15009Верхние Липкихутор49°38,0' с.ш.43°51,0' в.д.M-38-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Фроловский муниципальный район, Краснолиповское сельское поселение
18656428106х Верхние Липкихутор

Мы используем куки для улучшения работы сайта.