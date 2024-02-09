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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1035Верхний (Казенный, Большой) Рогачик, с. каз.при балке Рогачике.972690631343200Церковь православная 1. Сельское училище. Ярмарок 2. Еженедельные базары.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
318. Верхний Рочачик (Казенное), село бывшее государственное, в вершине балки Рогачик, дворов 1557, жителей 9420, волостное правление (уездный город в 90 верстах), 3 церк Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-25183Верхній Рогачикселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Верхньорогачицькийселищна рада Верхньорогачицька