посёлок городского типа Верхний Рогачик, посёлок городского типа Верхний Рогачик — Familio

Верхний Рогачик

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по еврейской генеалогии
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд
1035Верхний (Казенный, Большой) Рогачик, с. каз.при балке Рогачике.972690631343200Церковь православная 1. Сельское училище. Ярмарок 2. Еженедельные базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Верхне-Рогачикская волость
318. Верхний Рочачик (Казенное), село бывшее государственное, в вершине балки Рогачик, дворов 1557, жителей 9420, волостное правление (уездный город в 90 верстах), 3 церк Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Херсонська область
А-25183Верхній Рогачикселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Верхньорогачицькийселищна рада Верхньорогачицька
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